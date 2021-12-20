İasos Mahalle Meclisi Derneği çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde İasos Mahalle Meclisi Derneği, hafta sonu doğa yürüyüşü gerçekleştirerek, çevre temizliği gerçekleştirdi.

İasos Mahalle Meclisi Derneği üyeleri doğa yürüyüşü esnasında bilinçsizce çevreye atılan çöpleri toplayıp örnek davranış sergiledi. İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie yapılan etkinliği “Kirletmeyelim, yok etmeyelim, koruyalım, borcumuz var cömert doğaya” cümlesiyle özetledi.

İasos antik kenti ören yerleri, Kıyıkışlacık Mahallesi sahil ve yol kenarlarında gerçekleşen katı atık çöp toplama etkinliğinin ardından insanların içini ferahlatan, anlamlı bir açıklama yapan Dernek Başkanı Hülya Scobie birliktelikten güzellikler doğduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kıyıkışlacık'ta çöp toplama etkinliğimiz ile çevremizi temizlerken, hem doğa yürüyüşü, hem de spor yaptık. Ruhumuz doğanın güzellikleriyle, ciğerlerimiz temiz havayla dolarken, bedenimiz şifa buldu, çevremiz de tertemiz oldu. Doğamızı kirletmeyelim, temiz tutalım " dedi.