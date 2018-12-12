IB Programı Sergisi açıldı

Bodrum Özel Marmara Koleji 12. sınıf öğrencilerinden Cansu Kayan, Esen Kayan, Katre Karabey, Leyla Addy ve Leyla Önal'ın, öğretmenleri Merve Savran rehberliğinde hazırlamış oldukları sergide 55 eser yer alıyor.

Açılışta bir konuşma yapan Bodrum Özel Marmara Koleji Müdürü Zafer Yaz “Bodrum'da IB Görsel Sanatlar Sergisini 7. kez yapıyoruz. IB okulu olarak görsel sanatlar öğrencilerimizin zorunlu olarak yapmış oldukları 2 yıllık çalışmalarından oluşan serginin açılışını bu güzel ortamda bu güzel öğrencilerimizle ve siz değerli konuklarımızla yapmak bizleri oldukça sevindirdi, gururlandırdı” dedi.

IB Resim Öğretmeni Merve Savran da konuşmasında “Sergide her öğrenci farklı bir dünya, kendi konseptlerinde çalışmalar sergiledikleri için birazdan gezerken daha iyi anlayacaksınız. Onlar benim içim 2 yıl boyunca çok güzel işler çıkardılar çok emek sarf ettiler. Ben tekrar tekrar hepsiyle gerçekten gurur duyuyorum ve bunları sizin huzurunuzda bir kez daha söylemek istiyorum” dedi ve konuşmasının sonunda öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Baskı, enstalâsyon, akrilik, sulu boya, kuru boya, yağlı boya, sprey boya, kolâj ve heykel tekniklerinden oluşan uzay, leyla, metropoller, jenerasyon ve Northampton temalarının yer aldığı 55 eser, 14 Aralık 2018 tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde ziyaret edilebilecek.