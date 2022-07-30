İbrahim Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İmparator şıklığıyla dikkat çekerken sesiyle kendine hayran bıraktı.

Bodrum'da ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Yalıkavak Günay Restoranda önceki akşam İbrahim Tatlıses 4'üncü sahnesini aldı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Tatlıses kırmızı takım elbisesi ve şıklığıyla dikkat çekti. Söylediği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tatlıses, hareketli parçalarıyla hayranlarını bir an olsun yerinde oturtmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. Tatlıses'in söylediği duygusal parçalara da sevenleri eşlik etti.