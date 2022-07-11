İbrahim Tatlıses söyledi tatilciler coştu

Bayram'ın 2'inci günü Bodrum'da sahne alan İbrahim Tatlıses tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşattı.

Sahnelere geri dönmesinin ardından Bodrum'da da sahne almaya başlayan İbrahim Tatlıses Bayram'ın 2'inci günü Günay restoranda sahne aldı. Söylediği unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram yaşatan Tatlıses zaman zaman hareketli parçalarıyla Günay restoran gelen sevenlerini bir an olsun yerinde oturtturmadı. Yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğan Tatlıses Bayram mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Tatlıses söylediği duygusal parçalara ise sevenleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses'in performansı tam not aldı.