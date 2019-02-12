İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi göz altınına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı 2'isi adli kontrollü serbest bırakıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyon sonucundan C.A.Z. ile D.Ö. isimli şahsı izlemeye aldı. Turgutreis Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen C.A.Z. adlı şahsın İstanbul'dan Bodrum'a otobüsle uyuşturucu getireceğini bilgisini alan polisler operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyonda otobüs ile Bodrum'a gelen C.A.Z. takibe alındı. Otogarda C.A.Z'yi bekleyen B.K. ile beraber gözaltına alındı. Çocuk yaşta uyuşturucu satan 17 yaşındaki D.Ö. ise Turgutreis Mahallesi'nde çalıştığı otelin personel lojmanında narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

İç çamaşırında bulundu

Gözaltına C.A.Z.'ın yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 30 gram skunk maddesi, 3 gram eroin, 1 gram bonzai maddesi çıktı. D.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gram skunk maddesi bulundu. C.A.Z. ile D.Ö.'nün birlikte katlıkları lojmanında yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 33 adet ecstasy hap ele geçirildi.

C.A.Z., B.K. ve D.Ö. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan C.A.Z uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanırken B.K ve DÇÖ adli kontrollü serbest bırakıldı.