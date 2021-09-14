İhlas Haber Ajansı

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İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde içerisinde 20 bin lira bulunan çantayı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yakaköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen B.Ç.K, içerisinde 20 bin lira bulunan kol çantasının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi. İşletmedeki ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelinin kimliğini ve araç plakasını belirledi. Fethiye ilçesi istikametine gittiği tespit edilen A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bulunan çanta, içerisindeki 20 bin lira ile sahibine teslim edildi.

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