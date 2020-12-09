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İçişleri Bakanı Soylu'dan Milletvekili'ne taziye ziyareti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın eşi Süleyman Şah Gökcan’ın Korona virüs nedeniyle vefat etmişti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan'ın Korona virüs nedeniyle vefat etmişti. Milletvekili Gökcan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'daki evinde taziye ziyareti gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir programı öncesi Milas-Bodrum Havalimanına iniş yaptıktan sonrası hafta sonu korona virüs nedeniyle vefat eden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Menteşe ilçesindeki evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.


Yaklaşık 1 saat Muğla'da kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çıkışta AK Partili belediye başkanları ile görüştü. Taziye ziyareti için Muğla'ya gelen Bakan Soylu, İzmir depreminde evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan konteynır kenti ziyaret etmek için helikopter ile İzmir'e hareket etti.

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