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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te

MUĞLA(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında Muğla Marmaris’te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

MUĞLA(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde geldi. Bakan Soylu başkanlığında Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Soylu helikopterle orman yangınlarının yaşandığı bölgede incelemede bulundu.

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