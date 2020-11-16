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İçki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Milas, Fethiye, Bodrum’da düzenlenen operasyonlarda alkol yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra silah da ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Milas, Fethiye, Bodrum'da düzenlenen operasyonlarda alkol yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra silah da ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince il merkezinde ve 3 ilçede 11 ayrı yakalama çalışması yapıldı. Çalışmalarda 95 litre etil alkol, 87 litre el yapımı şarap, 75 litre el yapımı rakı, 55 litre el yapımı votka, 2 litre sahte içki, 6 adet anason aroması, 27 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 306 kilogram sahte bandrollü paket tütün, 90 kilogram kıyılmış açık tütün, 698 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 4 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 474 paket nargile kömürü, 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 paket gümrük kaçağı çay, 2 adet tarihi eser sikke, 33 adet senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet fişek ele geçirildi. 28 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, TCK 157, 158 Nitelikli Dolandırıcılık Suçu, TCK 241 Tefecilik Yapmak suçlarından işlem yapıldı.

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