İçmeler son sürat yaza hazırlanıyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaz aylarında on binlerce turisti ağırlamaya hazırlanan İçmeler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları denetledi. Oktay incelemelere ilişkin “Çalışmalarımız, en doğru hizmeti vermek için hassasiyetle sürüyor” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Son denetim geçen yıl yaşanan yangın ve sellerin ardından en çok zarar gören mahallelerden biri olan İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Denetimlere Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Meclis Üyesi Ali Aygün ve Zabıta Müdürü Muhittin Ergin de katıldı. İçmeler sahili boyunca yürüyen Başkan Oktay ve Belediye yetkilileri bölgede işyerleri bulunan esnafla da görüştü.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Yangın ve sellerde en çok yara alan mahallelerimizden olan İçmeler'de fen işleri ve destek hizmetleri ekipleri büyük bir hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarına devam eden ekiplerimiz sorunlu noktalara da müdahale ediyor. Bu nedenle İçmeler sahilimizde mesai arkadaşlarımızla birlikte denetim gerçekleştirdik. En doğru hizmeti vermek için, hassasiyetle incelemelerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Bölgede İçmeler Deresi'nde yürütülen çalışmaları da takip eden Başkan Oktay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kış aylarında dere tabanında biriken millerin Marmaris Belediyesi ekiplerinin MUSKİ ekipleriyle birlikte temizlediği çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.