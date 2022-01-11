İçmeler'de heyelan yolu kapattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkisi ile heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıllarda demir ağ giydirilen Marmaris-İçmeler yolu üzerindeki bölgede aşırı yağışlarla birlikte kayan toprak önce demir ağları patlattı. Demir ağların patlaması ile heyelan oluştu, yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Emniyet birimleri yolda güvenlik önlemleri alırken Marmaris Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile müdahaleye başladı. Sağanak yağışın devam ettiği bölgede toprakları temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından çalışmalar tamamlanıncaya kadar yolda ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.