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İdo taburcu olur olmaz sahnelere döndü

Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İdo, iyileşir iyileşmez sahnelere geri döndü.

Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İdo, iyileşir iyileşmez sahnelere geri döndü.


Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 7 gün hastanede yatan İdo, kaptığı enfeksiyonu yendikten sonra sahnelere geri döndü. 1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan İdo, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü. Yalıkavak Tren Beach'de verdiği konserde oldukça neşeli olduğu görülen İdo, bir an olsun yerinde durmadı. Söylediği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan İdo'yu dinlemeye gelen hayranları bol bol fotoğraf çekip ünlü sanatçıyla selfi yaptı. Yeniden yoğun bir tempoyla çalışmaya başlayan İdo, konserde babası İbrahim Tatlıses'in de şarkılarına yer ermeyi ihmal etmedi. Tatilciler bir yandan denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkarırken, diğer yandan İdo'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

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