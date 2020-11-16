İdyma'da yıl boyu kazı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'ndeki İdyma antik kentinde yüzey araştırması tamamlanırken, kentin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Ortaçağ kalesinin surları ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce başlayan kazı çalışmalarında Azmak yolu kenarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ula Belediyesi'nin girişimleri ve Muğla Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde başlayan kazı çalışmalarında Muğla Müze Müdürlüğü ile Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya arasında işbirliği protokolü imzalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Abdulkadir Baran'ın ve yardımcısı Dr. Nil Dirlik'in bilimsel danışmanlığındaki çalışmalara Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı ile Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından mali destek veriliyor.

Ula Gökova Mahallesi mevkiinde yer alan İdyma Antik Kenti yaklaşık 2600 yıllık bölümü bilinen tarihsel gelişimi içinde bugünkü Akyaka Maden İskelesi mevkiine değin küçük mahalleler olarak yayılım gösteriyor. İdyma kazı çalışmaları kapsamında Akyaka İnişdibi mevkiinde bulunan 4 adet kaya mezarın temizlik ve kazı çalışmaları da gerçekleştirildi. Mezarlardan 2'si İon düzeninde tapınak cepheli olan alanda temizlik yanı sıra güvenlik açısından gerekli tedbirler de alındı.

İdyma antik kentinin Akyaka Mahallesi'ndeki uzantısında yer alan 2600 yıllık olduğu tahmin edilen Ortaçağ Kalesinde iki aylık bir çalışma sonrası kale surlarının büyük bölümü ortaya çıktı. Yüzey temizliğinin hemen ardından başlayan çalışmalara Ula Belediyesi iş gücü olarak büyük destek veriyor. Akyaka'daki Ortaçağ Kalesi'nin çevresinde yapılan çalışmalar devam ederken, Azmak kenarına kadar gelen bölümde de kazı çalışmaları sürüyor.

Akyaka'ya tatile gelen vatandaşların ilgisini çeken kazı çalışmaları sonrası her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Sakin Kent Akyaka'nın deniz, kum ve güneşten sonra tarihi değerlerinin de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 kişilik işçi ve arkeolog 12 ay boyunca Akyaka Kalesinde kazı çalışmalarını sürdürecek.

“Kültür mirasımızı gün yüzüne çıkarmak istiyoruz”

İdyma kazı çalışmaları kapsamında Gökova Mahallesi'nde yer alan İdyma antik kentinde de belgeleme ve kısa süreli kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, “İlçemize bağlı Gökova Mahallesi'nde bulunan İdyma antik kentinin uzantısı olan ve Akyaka Mahallemizde bulunan Akyaka kalesinde çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. İdyma antik kentinde de yüzeysel kazı çalışmaları başladı. İlçemizdeki kültür miraslarını gün yüzüne çıkarmak ve turizmin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki turizm sezonuna kadar burada belli bir eserlerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim” dedi.

“Deniz, kum ve güneşi turizmine kültür turizmini de eklemek istiyoruz”

Akyaka'nın yıllardır deniz, kum, güneş ve günübirlik turizm ile anıldığını belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, buna bir de kültür turizmini eklemek istediklerini açıkladı. Akkaya, “Bu kazı çalışmaları Muğla Valiliğinin desteği ve Ula Belediyesi'nin maddi ve hukuksal sorumluluğunda Müze Müdürlüğümüz Başkanlığında yapılmaktadır. Bunların dışında herhangi bir kamu kurumunun yardımı söz konusu değil. Şu anda yaklaşık 20 işçi ve 10 arkeolog arkadaşımız bu alanda grev alıyor. Bu çalışmamız sadece kale ile sınırlı değil. Kalenin çevresindeki kaya mezarları da var. Onların restorasyonu ile ilgili de bir proje hazırladık. İnşallah kaya mezarlarımızın da restorasyonu yapılacak ve buradaki çalışma ile ilgili de yeni bir proje hazırlayacağız. Akyaka'nın deniz, kum ve güneş turizmine biz bir de kültür turizmini eklemek istiyoruz. Bütün amacımız bu. Deniz, kum, güneş bunlar artık her yerde var. İlçemizi kültür turizmi ile de zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız 1 yıllık bir süreci kapsıyor ve daha sonra da bu süreç uzatılacaktır” diye konuştu.