İhlas Haber Ajansı

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İki ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile tutuklandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” olmak üzere 2 ayrı suçtan 10 yıl, 1 ay, 9 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.K. isimli şahıs Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.



Jandarmanın düzenlediği operasyonda A.K. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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