İki ayrı suçtan hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Muğla'nı Seydikemer ilçesinde Jandarma JASAT ekipleri tarafından iki ayrı suçtan hapis kararı onanmış şüpheli operasyon ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘kasten yaralama suçundan 11 yıl, 5 ay, 8 gün ve trafik güvenliğini tehlike sokmak suçundan 2 ay, 15 gün olmak üzere iki ayrı suçtan toplam 11 yıl, 7 ay, 23 hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. D.A.K. isimli şüphelinin yakalanması için Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan evine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

D.A.K. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.