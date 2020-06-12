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İki başkandan esnaf ziyareti

Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde Menteşe’de birçok esnaf işletmesini açtı.

Korona virüs salgınıyla birlikle yeni normalleşme sürecinde Menteşe'de birçok esnaf işletmesini açtı. Menteşe'de işletmelerini açan esnaf sosyal mesafe ve hijyen kurullarına uyarak satışlarına devam ediyor.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnafla sohbet edip hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girdik. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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