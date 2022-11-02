İki olayda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı gün yaşanan iki düzensiz göçmen olayında toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botuna (TCSG-1) alınarak karaya çıkarıldı. Yaşanan diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botlarına (KB-4302, KB-4303) alınarak kurtarıldı. İki olayda kurtarılan toplam 60 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.