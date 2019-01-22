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İki yaka bir dostluk

MUĞLA (İHA) – Datça’da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum Offroad Bodoff’un katılımıyla gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) – Datça'da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum Offroad Bodoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.


Datça Dolunay Trophy adı altında her sene düzenlenecek olan gezi kamp ağırlıklı organizasyonun amacı Muğla genelindeki kamp ve gezi severleri bir araya getirip dostlukları pekiştirmek olarak belirlendi. Datça'daki gezilecek ve görülecek yerleri tanıtıp bir nebze de olsa esnafa kış ortasında bir nefes aldırmanın amaçlandığı gezide, Datça Offroad Datoff üyeleri büyük ilgi gören etkinliğin ikincisini düzenlemek için çalışmalara abaşladı.

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