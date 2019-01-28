İki yüzgeci parçalanan yeşil deniz kaplumbağası telef oldu

Muğla Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altındaki yeşil deniz kaplumbağası telef oldu.

19 Ocak'taMarmaris BelediyesiTemizlik İşçileri Müdürlüğü personeli tarafından yaralı bulunan ve "Turkuaz" adı verilerek merkezde tedavi altına alınan yeşil deniz kaplumbağası yaşamını yitirdi.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, yaralı kaplumbağanın iki yüzgecinde yoğun enfeksiyon ve kabuğunda darbe izleri tespit edildiği belirtilerek: "Ölü dokuları temizlenen, antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulanan yaralı kaplumbağa dünden bu yana gözlem altında tutuluyordu. Balık ağına takılma sonucu yaralandığı düşünülen Turkuaz'ın reflekslerinde bir gelişme kaydedilemedi ve maalesef bugün kaybettik.Balıkçılıkile birçok kişi geçimini sağlarken, gelirlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve doğal yaşam üzerindeki baskıyı en aza indirmemiz gerekiyor. Bu tür olayların azalması için balıkçılarla birlikte bulunacak çözümler mevcut. 'Sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri' ile deniz yaşamı daha az etkilenirken balıkçının geçimi de garanti altına alınıyor. İleride bu konuda daha fazla bilgi vermeyi planlıyoruz." denildi.