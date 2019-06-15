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ikinci baharı Bodrum'da yaşıyorlar

Geçtiğimiz aylarda ayrılan Birce Akalay ve Can Tunalı çifti, ilişkilerine yeniden başlamalarının ardından tatil için Bodrum’a geldi.

Geçtiğimiz aylarda ayrılan Birce Akalay ve Can Tunalı çifti, ilişkilerine yeniden başlamalarının ardından tatil için Bodrum'a geldi.


Geçtiğimiz aylarda ayrılan Birce Akalay ve Can Tunalı yeniden barışarak Bodrum'da tatil yapmaya başladı. Gümüştük'te bir mekanda objektiflere tkılan çift akşam yemeği yiyip gün batımını izledi. Çift gazetecilere tarafından çekildiklerini fark edince basın mensuplarına selam vermeyi ihmal etmedi. Can Tunalı'nın saç ve sakalını uzatması ise dikkatlerden kaçmadı. Gözlük takarak yeni bir tarz yaptığı görülen Tunalı Akalay çifti romantik bir akşam yemeğinin ardından Gümüşlük çarşısını gezdi.

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