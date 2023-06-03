İkinci el pazarında satış yaparak sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde veteriner tekniker ve emekli öğretmen Nurhan Kara, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla ikinci el pazarında satış yaparak hayvanlara yardım eli uzatıyor.

Veteriner tekniker ve emekli öğretmen olan ve kar amacı gütmeksizin çalışan Nurhan Kara, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını, mama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. İkinci el pazarındaki tezgahında sattığı ürünlerden elde ettiği geliri sokak hayvanları için harcayan Kara, hayvanlara karşı nazik ve şefkatli olunmasını istedi.

Sokak hayvanları ile daha yakından ilgilenebilmek için gerekli bölümlerde eğitim aldığını ifade eden Veteriner tekniker ve emekli öğretmen Nurhan Kara; “Sokak hayvanlarına karşı duyar sahibiyim. Onlarla ilgilenebilmek adına gerekli bölümlerde eğitim aldım. Bu tezgahım da onlar için. Onların tedavi masraflarını, mama ve gerekli ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğretmenlik yaparken öğrencilerime destek oluyordum. Şimdi de 4 ayaklı çocuklarıma destek oluyorum. Emekliliğimden sonra bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Pazarda sattığımız ürünlerimizi hayvansever arkadaşlarımızdan temin ediyoruz. 3 arkadaş el ele verdik bir olduk. Giyim, mutfak eşyası, çanta, ayakkabı her çeşit satış yapıyoruz. Hayvanlar için her çeşit ürünü kullanıyoruz. Son kuruşuna kadar da hayvanlara harcama yapıyoruz. Bize destek olmak isteyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Vatandaşlardan tek isteğim; hayvanlara karşı nazik olun, onları incitmeyin. Sevmiyor olabilirsiniz belki ama lütfen onların yaşama hakkına saygı duyun. Onlar Allah'ın sessiz kulları” ifadelerini kullandı.