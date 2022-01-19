İklim krizi ve kuraklık değerlendirme toplantısı

Yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı. 55 katılımcının katkı sağladığı toplantıda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Uluhan Korkut, Meteoroloji İl Müdürlüğü İl Müdürü Hasan Kaymak, DSİ 213. Şube Müdürlüğünden Şube Müdürü Cem Çoban sunum yaptı. Sunumlarda Muğla geneli su kaynaklarının durumu, kuraklığa yönelik çalışmalar ve öneriler ile meteorolojik veriler anlatıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak küresel iklim değişikliği ile kuraklığın tarıma etkileri ile bunların çözümüne yönelik projeleri ve çalışmaları anlattı. Ayrıca Kırsal Kalınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Bakanlığın modern sulama, bireysel sulama ve yağmur hasadına yüzde 50 hibe desteği olduğunu değinerek herkesi su konusunda duyarlı olamaya davet etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı konuşmasında bir damla suyun, bir karış toprağın önemli olduğuna vurgu yaparak, küresel iklim değişikliği ile kuraklığın bu yıl özellikle yangın afetinde daha derin hissedildiğini ifade etti.

Su kaynaklarının doğru ve etkin yönetimi konusunda herkesin üstüne düşen görevi yapmasının bugüne ve geleceğe hizmet olduğunu söyledi. Toplantının önemine değinen Vali Tavlı, Muğla'ya ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Katılımcıların görüşlerinin alındığı toplantıda, 2021-2022 yılları üretim sezonu içerisinde yaşanması muhtemel iklimsel değişiklik karşısında sonuç raporu oluşturulmasına ve buna ilişkin eylem planı hazırlanarak komisyon onayına sunulmasına karar verildi.