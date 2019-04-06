İl Başkanı Mete; “4 belediye kaybettiler davul zurnayla kutladılar”

Ak Parti İl Başkanı Mete, Dalaman Belediyesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, seçimlerde 3 olan belediye sayısını 7'ye çıkarmalarına rağmen buruk bir sevinç içerisinde olduklarını söyledi.

Kazandıkları belediyelerde yapacakları hizmetlerle gösterdikleri başarıyı daha da ileri taşımak istediklerini belirten Mete, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4 belediyeyi kaybetmesine rağmen seçim günü akşam davul zurnayla kutlama yapmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

İl Başkanı Mete; “Muğla'da arzu ettiğimiz sonucu genel olarak alamadık. CHP belediye sayısını düşürdü. 4 belediyeyi kaybetti. Seçim günü akşamı il binasının önünde davul zurna ile kutladılar. Biz 3 olanı 7 yaptık ama niye bunu 10 ya da 13 yapamadık Büyükşehri alamadık diye içimizde bir burukluk vardı. Bu aradaki siyaset farkını gösterir, siyasete nasıl baktığınızı gösterir.” diye konuştu.

“Oylarımızı artırarak kazandık”

Ak Partili 3 belediyede oylarını artırarak tekrar kazandıklarına dikkat çeken Met; “Köyceğiz'de oylarımızı yüzde 46'dan yüzde 49'a, Seydikemer'de yüzde 40'dan yüzde 50'ye ve Kavaklıdere'de yüzde 52'den yüzde 68'e çıkardık. Demek ki oralarda düzgün hizmetler yapmışız. Oralarda düzgün hizmet yapan belediye başkanları Dalaman, Ortaca, Yatağan ve Ula'ya örnek oldu ki biz sayımızı 7'ye çıkardık.” dedi.

Seçimlerin ardından kazandıkları yedi belediyenin başarılı olma sorumluluklarına değinen Mete; “Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şu, bu yeni kazandığımız 4 belediye ve önceden olan 3 belediyeyle o kadar iyi hizmet yapmak zorundayız ki, bir dahaki seçimde geri kalan 6'sını alalım. Büyükşehri de alalım. Şimdi sizin hizmetkarınız sadece belediye başkanları değil, sizin ilde bir hizmetkarınız var, Ankara'da da iki hizmetkarınız var.” şeklinde konuştu.

Seçim dönemi Cumhur İttifakı teşkilatlarının başarılı çalışma yürüttüklerini aktaran Mete, sözlerini şöyle sürdürdü;

”Bu seçimlerde olağanüstü çalışan en başında inandığımız teşkilatlardan aday gösterdiğimiz ve seçimleri kazandığımız ilçe başkanları var. Onların arkasında kapı gibi duran teşkilatları var. Kadın, gençlik kolları başkanlarıma ve kutlu bir dava uğruna, beka uğruna bir araya geldiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyorum.”

İlk gün Ambulans müjdesi

Dalaman'daki törenin ardından Ortaca'ya geçen Ak Parti İl Başkanı Mete ve beraberindeki heyet Cumhur İttifakı'nın MHP'den seçimi kazanan Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in mazbata törenine katıldı. Mete, burada yaptığı konuşmada, kazandıkları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle oylarını artırmak istediklerini vurguladı.

İlk gün için Ortaca'ya ambulans kazandırdıklarını aktaran Mete, bundan sonraki süreçte hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.