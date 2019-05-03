İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den Datça'ya eğitim öğretim ziyareti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Datça’da eğitim veren okullarda bir dizi incelemeler yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Datça'da eğitim veren okullarda bir dizi incelemeler yaptı.


Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilk olarak Reşadiye Kazım Yılmaz İlk ve Ortaokulunda yapılan kermesi ziyaret etti. Daha sonra Datça'da eğitim öğretim yapan Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu-Ortaokulu, Yılmazlar Ortaokulu, Özcan Yılmaz MTAL, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık, Zübeyde Hanim Anaokulunu ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı ziyarette eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut tarafından Datça'da eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan okullar ve sorunları hakkında bilgiler alan Pervin Töre, daha okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantılar yaparak onların eğitim öğretim hakkındaki düşüncelerini dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.