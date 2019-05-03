İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den Datça'ya eğitim öğretim ziyareti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Datça'da eğitim veren okullarda bir dizi incelemeler yaptı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilk olarak Reşadiye Kazım Yılmaz İlk ve Ortaokulunda yapılan kermesi ziyaret etti. Daha sonra Datça'da eğitim öğretim yapan Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu-Ortaokulu, Yılmazlar Ortaokulu, Özcan Yılmaz MTAL, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık, Zübeyde Hanim Anaokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı ziyarette eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut tarafından Datça'da eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan okullar ve sorunları hakkında bilgiler alan Pervin Töre, daha okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantılar yaparak onların eğitim öğretim hakkındaki düşüncelerini dinledi.