İl Müdürü Toprakçı, Korona virüs önlemlerini değerlendirdi

İl Müdürü Toprakçı yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Merkez ve Fethiye Huzurevi Müdürlüklerimiz, Milas ve Fethiye ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezlerimiz ile diğer yatılı kuruluşlarımızda dezenfeksiyon işlemleri yapılmış olup personellerimize gerekli bilgilendirme ve eğitimler verilmiştir. Özellikle Huzurevlerimizde 24 saat süreyle sağlık hizmeti yürütülmekte olup, huzurevi sakinlerimizin günde 4 kez vücut ateşi ölçümleri yapılmakta, mesaiye gelen personellerin de kuruluşa girişte ölçümleri yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Kuruluşlarımız gün içerisinde düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Personelimizin maske ve eldiven kullanımlarına özen gösterilmektedir. Ayrıca, dışarıdan gelebilecek virüs yayılımına karşı ziyaretler durdurularak, tüm bireylerin zorunlu haller dışında kuruluş dışına çıkmalarına izin verilmemektedir. Olası vakaların tesbiti anında tüm kuruluşlarımızda gözlem odaları oluşturuldu. Bakanlığımız genelgesi gereği önlemler kapsamında ilimizde faaliyet gösteren 58 özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart 2020 tarihi itibariyle bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilmiştir" dedi.

Toprakçı, "Yaşanılan bu süreçte vatandaşlarımızın yetkili kurumlarımızın tavsiyelerine uymalarını öneriyor, hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan 7 gün 24 saat bakanlığımız hizmetlerine ulaşmaları mümkündür. Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetler, Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen şartlı eğitim/sağlık yardımları, kömür yardımı, gıda yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı vb. Yardımlar ile proje destekleri hakkında her türlü talep, öneri ve şikayetler, Alo170 Hattı ile çalışma hayatı ile ilgili her türlü soru, görüş, öneri, dilek, ihbar ve şikayetler, ayrıca internet üzerinden Açıkkapı ve e-Devlet portalı ile online olarak başvuru, talep, öneri ve şikayet alınabilmektedir. Ayrıca İl Müdürlüğümüze 0 (252) 214 12 40, 0 (252) 214 00 39, 0 (252) 214 92 22 numaralı telefonlardan da ulaşılabilmektedir" diye ifade etti.