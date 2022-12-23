İl Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı Yapıldı

Toplantıda Muğla Teknopark Genel Müdürü Dr. Barış Ethem Süzek Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amaçları, Muğla Teknopark 'in son iki yılda kaydettiği aşamayı sunum eşliğinde anlattı.

Muğla Teknopark'ın şehrin ekonomik ve beşeri kalkınmasının merkezi olduğunun belirtildiği toplantıda 400 bin dolar ihracat, 30 milyon TL cironun yanında 90 personele istihdam, 200 stajyere de iş imkanı sağladığı vurgulandı.

Ekonomik büyümeye sürdürülebilir katkı sağlanması, istihdama katkı, büyüme ve yayılma, yatırımcı çekme, genç teknogirişimcilerin kazanılması, ulusal ve uluslararası desteklenen yararlanan girişimci sayısının arttırılması ve bölgesel sorunların çözümünde kamu özel sektör sivil toplum örgütü işbirliklerinin gelişmesini hedefleyen Muğla Teknopark'ta 25 kuluçka sonrası 10 kuluçka ve 4 başvuru aşamasında girişimcinin faaliyet gösterdiği Muğla Teknopark'ın yüzde 100 doluluğa ulaştığı ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu komisyon üyelerinin Muğla ilinde Teknopark liderliğinde yapılabilecek teknoloji odaklı faaliyetlerin görüşüldüğü toplantı yapılacak çalışmaların değerlendirilerek planlanması ve istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.