İlahiyat Fakültesi'nden 50 öğrenci Köyceğiz'e misafir oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük ve TDV Köyceğiz Şubesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 50 öğrenciyi Köyceğiz'de misafir etti.

İstanbul İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğr.Gör.Dr. Elif Tokay ve Fakülte sekreteri Nedim Sağlam mihmandarlığında Köyceğiz'e gelen öğrencilere İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Mustafa Özdil ve Vaiz Rauf Evleksiz eşlik ettiler. Köyceğiz Kulak Mesire alanında İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Tek tek öğrencilerle tanışıp sohbet eden Müftü Karagöz; ”Sizleri Köyceğiz'de ağırlamaktan, sizlerle bir arada olmaktan son derece memnun oldum. Hepinize öğrencilik hayatınızda ve öğrencilikten sonra atılacağınız hayat yolunda başarılar diliyorum.” dedi. Konuşmalardan sonra Dr.Öğr.Görevlisi Elif Tokay ve Sekreter Nedim Sağlam, Müftü Karagöz'e misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek plaket takdim edip, fakülte yayınlarından kitaplar hediye ettiler. İlahiyat Fakültesi öğrencileri Köyceğiz'in tarihi Kaunos antik kentini, Yuvarlak Çayı ve Köyceğiz Gölünü ziyaret ederek ilçeden ayrıldılar.