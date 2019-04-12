İlçe emniyet müdürlüğü personelinden Çetinkaya'ya ziyaret

Türk Polis Teşkilatı 'nın 174'üncü Kuruluş Yılı sebebi ile Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Nisan Polis Günü, gerçekleştirilen bir çok etkinlik ile kutlandı. Bu bağlamda Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve beraberindeki heyet, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Çetinkaya'ya Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetinkaya, teşekkür ederek polislerin günlerini kutladı ve iyi dileklerini iletti.