İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'dan Ada'ya sürpriz ziyaret

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan kendisine mektup yazan ilkokul öğrencisi Ada Karaman'a sürpriz yaparak sınıfında ziyaret etti. Aldoğan'ı karşısında gören Ada şaşkınlığını gizleyemedi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir projeye imza atıyor. Değerlerimizi canlandırmak ve öğrencilerin yazma becerisini ortaya çıkarmak, samimi duygularını, hayallerinin ifadelerini sağlamak amacıyla “İlçe Milli Eğitim Müdürüme Mektubum Var” projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında Ahu Hetman İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Ada Karaman, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a mektup yazdı. Mektubunda Aldoğa'ı yaptığı çalışmalardan dolayı takip ettiğini ve çok sevdiğini belirten Karaman, Aldoğan'ı tanımayı çok istediğini de söyledi. Mektubu okuyunca harekete geçen Aldoğan, sabah saatlerinde Ada'nın öğrenim gördüğü sınıfa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Aldoğan'ı karşısında gören Ada şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ada, “Yazı yazmayı, özellikle kompozisyon ve mektup yazmayı çok seviyorum. Daha önce bu alanda yarışmada birinci de oldum. Milli Eğitim Müdürümüz davetimi kabul edip geldiği için çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Mektubumda onu tanıdığımda çok iyi biri olacağına emin olduğumu yazdım. Mektubumda kendimi ifade etmeye çalıştım.” dedi. Mektubu alınca çok duygulandığını belirten Aldoğan, “Projenin de her şeyin de özeti sevgi ve sevginin gücü. Biz dedik ki, 14 bin öğrencimizi hep ziyaret ediyoruz, görüşüyoruz ama onların samimi duygularının bize geçmesini istedik. Bir de unutulmuş bazı alışkanlıklarımız, güzel alışkanlıklarımız vardı. Bizim jenerasyon mektuplarla büyüdü. Biz postacı yolu beklerdik. Şimdiki çocuklar elektrik kesilince internetim bitti derdindeler.' Milli Eğitim Müdürüme Mektubum Var ‘ sloganıyla yola çıktık. Her öğrencimizin en samimi duygularıyla mektup yazmasını istedik. Çünkü çocuklar dürüstçe ve dürüstçe seviyorlar. Bu projeyi 15 gün önce başlattık. Dün akşam bu okuldan, Ada'dan beni çok duygulandıran bir mektup geldi. Ada mektubunda beni tanımak istediğini ve hayalindeki beni anlatıyordu. Okulundan, Marmaris'te yaşamaktan mutlu olduğunu güzel vurgular yapıp anlatmış. Ben onları yetiştiren aileleri ve öğretmenleri yürekten kutluyorum. Mektubu aldıktan sonra okul müdürümüzü aradım. Onlar da bana biz sizi bekliyorduk zaten dediler“ dedi.