İlham Gencer'e Türk Filmleri Haftası'nda plaket

Uzun süre rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastanede yatan ünlü sanatçı İlham Gencer, Bodrum Türk Filmleri Haftası'na katıldı. Programa müzisyen oğlu Bora Gencer tarafından getirilen sanatçı, plaket alırken gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum'da düzenlenen 10'uncu Türk Filmleri Haftası nedeniyle Trafo Kafe'de ödül gecesi düzenlendi. Gecede Bodrum Belediyesi başta olmak üzere oyunculara, yönetmenlere, yapımcılara ve katkıda bulunanlara plaket verildi. Uzun süre Bodrum'da hastanede tedavi altında olan İlham Gencer'e de plaket verildi. Plaketini almaya gelen İlham Gencer'in güçlükle yürüdüğü ve ona oğlu Bora Gencer'in eşlik ettiği görüldü. Sahneye çıkan İlham Gencer ayakta alkışlandı. Sahneye getirilen sandalyeye oturan Gencer'e plaketini Türk Filmleri Haftası'nı düzenleyen Cenk Sezgin verdi. Güçlükle konuşan Gencer, herkese teşekkürlerini iletti. Konuşmada ve yürümede güçlük çeken Gencer, yavaş yavaş iyileştiğini söyledi.