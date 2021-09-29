İlk öğrenciler, ilk ders

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ilk dönem öğrencilerinin ilk dersine katılan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrenciler ile girişimcilik, toplumsal fayda, iş birlikçi çalışma ve AR-GE konuları üzerine sohbet etti.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Müge Tunçer de öğrencilere bölüm, bölümün çalışma alanları, lisans eğitimi süresince alacakları dersler ve ekip çalışmasında yer alacak diğer disiplinler hakkında bilgi verdi.

İlk derste Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıçhan Bayar ve Bölüm Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Şevket Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Eda İyigün Uzunöz de hazır bulundu.

Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, dil ve konuşma terapisti kimliğini ve bilincini geliştirmiş, mesleki yeterlik, kuramsal bilgi, yetenek ve yetkinliklerini bütünleştirerek insani ve mesleki değerler doğrultusunda kanıta dayalı değerlendirme ve terapi uygulamaları yapan; etik ilkeler, sorumluluklar ve hakların farkında olarak iş birliği ve sürekli mesleki ve bireysel gelişime açık, disiplinler arası iş birliğini önemseyen dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi amaçlıyor.