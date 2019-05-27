“İlkbahar Esintisi” karma sergisi Marmaris'te açıldı

Ressam Nebahat Tavşanlı ve Esra Uluçay'ın eserlerinden oluşan “İlkbahar Esintisi” isimli karma sergi Marmaris'te açıldı.

“İlkbahar Esintisi” isimli karma sergi Marmaris Kültür Sanat Evi'nde açıldı. Ressam Nebahat Tavşanlı ve Esra Uluçay'ın eserlerinden oluşan sergi ilçede yaşayan sanatseverleri ağırlıyor. Nebahat Tavşanlı'nın 30, Esra Uluçay'ın ise 22 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerden tam not aldı. Sergi, hakkında bilgi veren Esra Uluçay, “Benim 22 çalışmam var, arkadaşımın ise 30 eseri sergide yer alıyor. Sanatın her dalıyla uğraşıyorum. Folyo, gümüş, yağlıboya, suluboya çalışmalarım var. Edindiğim bilgilerle hayatımı renklendirmeye çalışıyorum. Olumlu eleştiriler aldık. Hakikaten bu konuda emeğimizin karşılığını aldık diyebiliriz.” dedi. “İlkbahar Esintisi” sergisi 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.