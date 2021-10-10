'İlklerin Kadını' Yasemin Adar yamaç paraşütüyle atladı

Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Yasemin Adar, tatil için geldiği Fethiye'de yamaç paraşütü ile atladı.

Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu ve kadın güreşte Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran “İlklerin Kadını” yamaç paraşütü ile uçarken, Türk bayrağını da açıp gökyüzünde dalgalandırdı. Geçtiğimiz aylarda Erdem Yiğit ile evlenen şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi, “Bayrağımızı daha önce şampiyonalarda dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırdım çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine Salih Eroğlu ve Güler Alpman'ın misafiri olarak eşi Erdem Yiğit ile birlikte gelen Yasemin Adar Yiğit, Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi. Avrupa Şampiyonu ve ilk Dünya Şampiyonu, 2021 Tokyo Olimpiyatları 3.'sü, kadın güreşinde ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit, Ölüdeniz'de gökyüzünde kelebekler gibi uçan yamaç paraşütlerini görünce uçmak istedi. Adar, tecrübeli pilot Zafer Şekerci'den gerekli bilgiyi alıp teleferikle Babadağ'a çıktı. Bin 700 metredeki pistte gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde adrenalinden dolayı büyük sevinç yaşayan 'İlklerin Kadını', Türk bayrağımızı açtı. Gökyüzünden tüm Türkiye'ye seslenen Yasemin Adar Yiğit, "Türk bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırmaktan çok mutluyum. Herkesin yamaç paraşütü ile uçmasını öneriyorum" diye konuştu.

Tecrübeli pilot Zafer Şekerci de, "Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz ile birlikte uçmak harikaydı. Hiç korkmadı. Gökyüzünde kahkahalar attı sevinçten. Yanında getirdiği Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Yine uçmaya geleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.