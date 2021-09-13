İlköğretim Haftası Milas'ta Kutlandı

İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler Dr. Mete Ersoy İlkokulu bahçesinde devam etti.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede, İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Şube müdürleri, okul müdürlerinin katılımıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun tarafından anıta çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun ve beraberinde bulunan müdürler daha sonra Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi makamında ziyaret etti.

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programının ikinci bölümü Dr. Mete Ersoy İlkokulu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başlayan program okul öğretmenlerinden Dudu Özdemir tarafından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2021-2022 eğitim öğretim yılı mesajını okumasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösterilerini sergiledi. Törenin sonunda 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından 1'inci sınıf öğrencilerine balon hediye edildi.