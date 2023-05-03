İlköğretim öğrencileri yanan alanlara tohum topu attı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. İlköğretim öğrencileri Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği tarafından hediye edilen ağaç tohumlarını tohum toplarına dönüştürerek toprakla buluşturdu.

Marmaris Atatürk İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencileri Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'nin verdiği tohumları 23 Nisan etkinlerinde Bilim parkında çamurla birleştirip tohum topu haline getirmişti. Hazırladıkları yaklaşık 1500 tohum topunu geçtiğimiz yaz döneminde yanan İçmeler mahallesi tepelerine atan öğrencilere Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları da eşlik etti.

Tohum toplarının nasıl ve nerelere atılacağını öğrencilere anlatan Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ‘' Mevsim sebebi ile fidan dikim zamanı bitti diyebiliriz ancak tohumları serperek toprağa oturmasını ve sonbahar ile filizlenmesini bekleyeceğiz. Çocuklarımız ileride hem kendileri hem de diktikleri fidanlar büyüyünce gurur duysunlar istiyoruz. Amacımız yeniden yemyeşil bir Marmaris'' dedi.