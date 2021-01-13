İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur, Milli Eğitim ve diğer kurumlardan temin ettiği atıl durumdaki bilgisayarları kurduğu atölyede tamir ederek sınırsız eğitim projesine katkı sağlıyor. Köylü çocuğu olduğunu, küçükken bilgisayar hayaliyle büyüdüğünü söyleyen Songur, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak bu zamana kadar 180 bilgisayarı kırsalda eğitim gören çocuklar için tamir etti.

Okul Müdürü Reis Songur, "Bilgisayar tamirine kendi bilgisayarlarımı tamir ederek başladım. Sürekli köy okullarında görev yaptığım için tamirciler köye gelmek için ekstra ücret istiyordu. Yol ücreti istiyorlardı ya da gelmek istemiyorlardı. Ben de kendim tamir etmeye başladım. Yeşilyurt'ta müdür olarak göreve başladıktan sonra okulda bir EBA Destek Noktası olmadığı için okula EBA Destek Noktası kurmak amacıyla kurumlardan eski bilgisayarları toplamaya başladım. Atıl durumdaki bilgisayarları tamir edip okuluma EBA Destek Noktası kurdum" dedi.

"Köy okullarının bilgisayar laboratuvarlarını yeniledi"

Müdür Songur, bilgisayarları tamir ederek tekrar kullanıma kazandırmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Köy okullarının bilgisayarlarının kötü durumda olduğunu bildiğim için önce ihtiyaç sahibi, birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarının bilgisayarlarını tamir ettim. Ardından ortaokulu olan köy okullarının bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları çalışır olanlarla değiştirdim. 3 köy okulunun bilgisayar laboratuvarlarını güncellemiş olduk" diye konuştu.

"180 bilgisayarı tamir etti"

Reis Songur yaptığı açıklamanın devamında, "Pandemi döneminde uzaktan eğitime katkı amacıyla evinde bilgisayarı olmayan, internete erişim imkanı olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yine kurumlardan topladığım 180 bilgisayarı tamir ederek, 150'sini öğrencilerimize ulaştırdık. Çalışmalarımız kırsaldaki öğrencilerimiz için devam edecek" ifadelerini kullandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Muğla Valimiz Orhan Tavlı'nın himayelerinde yürütmüş olduğumuz "Sınırsız Eğitim Projesi" kapsamında Muğla'da uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere bu güne kadar 2 bin adet tablet dağıtıldı. Ayrıca son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen 2 bin tabletin dağıtımı devam ediyor. Projemize destek veren, kendisi köy öğretmenliğinden gelen, uzun yıllar köy okullarında müdürlük yapan ve kırsaldaki öğrencilerimizin sorunlarına çözüm üreten okul müdürümüz Reis Songur'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.