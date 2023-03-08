İlkokul öğrencileri ve veliler depremzede çocuklara atkı ördü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır mahallesinde Bayır İlkokulu öğrencileri ve veliler depremzede çocuklar için atkı örerek deprem bölgesine gönderildi.

Menteşe Bayır İlkokulu 1.B sınıfı öğrencileri tarafından el emeği atkılar Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilerek deprem bölgesine gönderildi. Bayır İlkokulu 1.B sınıfı öğretmeni Duygu Eren,” Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte deprem bölgesindeki çocuklarımız üşümesin diye kendi ellerimizle hazırlamış olduğumuz atkıları Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ederek deprem bölgesindeki çocuklarımıza gönderiyoruz. Gün birlik olma günü, hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu deprem çok hepimize çok acılar verdi, Allah hepimizi afetlerden korusun“ ifadesini kullandı.