İlmin-Kızılağaç Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi

Çalışmalar kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Milas ilçesinin İlmin-Kızılağaç Mahallesi'nde ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenilendi.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, İlmin-kızılağaç Mahallesi'ndeki içme suyu hatlarını yenileyerek su sıkıntısını ortadan kaldırdı. Yaklaşık 2 buçuk ay süren çalışmalar sonucunda bölgede mevcut ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarını yenileyen MUSKİ ekipleri, ayrıca mevcut içme suyu abone hatlarını da yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milas ilçemizde içme suyu hat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İlmin-Kızılağaç Mahallesi'nde içme suyu hatlarının kullanım ömürlerini tamamlaması nedeniyle hat yenileme çalışmalarına başlandı. Ayrıca mevcutta kullanılan çapları küçük içme suyu hatları daha büyük çaplı borular ile değiştirildi. Çalışmaların tamamlanmasından itibaren vatandaşlarımızın uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatları hizmete sunuldu”