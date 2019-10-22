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İmam Hatip Okulları kuruluş yıl dönümü kutlandı

Milas İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (MİLİMDER) ve Muğla Önder İmam Hatipliler Derneği’nin organize ettiği İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Milas Şehit Murat İnci Proje Okulunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı imam hatip mezunu Prof.

Milas İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (MİLİMDER) ve Muğla Önder İmam Hatipliler Derneği'nin organize ettiği İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Milas Şehit Murat İnci Proje Okulunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı imam hatip mezunu Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, “İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıl Dönümü Ve İmam Hatipliler” adlı konferans verdi.


Konferansa Muğla Önder Başkanı Sefa Kara, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas ilçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Muğla Kötekli Gençlik Merkezi Müdürü ve Muğla Önder Başkan Yrd. Oktay Tavas, MİLİMDER Başkanı Adnan Karadağ, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Milas Diyanet Sen Başkanı Oktay Aşıcı, Milas Müftü Vekili Salih Rıfat Şen okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğrenciler katıldı.


Program sonunda imam hatip öğrencileri ve katılımcılar Barış Pınarı Harekâtına asker selamıyla destek verdi.

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