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İmar sorunlarına ortak çözüm aranacak

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan , İl Başkanı Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanları, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün’ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan , İl Başkanı Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanları, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette, İmar barışı sonrası Muğla'da yaşanan sıkıntılar ve kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda imar barışı sonrasında yaşanan sıkıntıların tarafların ortak mutabakatıyla çözülmesi için görüş birliğine varıldı.Toplantının sonunda bölge milletvekilleri , belediye başkanları , il başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılması ve bu toplantılarda ilin imar sorunlarının masaya yatırılması konusunda mutabakata varıldı. İlk toplantının önümüzdeki günlerde Menteşe ilçesinde yapılacağı açıklandı.

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