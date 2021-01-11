İmzalar atıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması” projesinin sözleşmesi imzalandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak arasında imzalanan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması” projesinin bölgenin tarım ve hayvancılık yönünden kalkınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Proje Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yüzde 90 hibe almaya hak kazanmıştır. Proje bütçesinin yüzde 10'u proje ortağı Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca karşılanacaktır.

Proje kapsamında bölgenin hayvansal üretim potansiyeli, hayvansal üretimden elde ettiği gelir, yapılacak yatırımlar sonucunda ortaya çıkabilecek atık miktarı, bertaraf alan ve önlemlerinin tespiti ve hayvansal üretimde inşa edilecek gübre depoları belirlenecek. Bunun yanında bölgeye yatırım yapabilecek potansiyel yatırımcılar araştırılırken, bölgenin hayvancılık alanında mevcut durum analizi yapılacak ve OSB'nin ilk kurulum maliyetleri tespit edilecektir.

Bölgede kurulacak hayvancılık ihtisas OSB hayvancılık faaliyetlerinde ikinci büyük ilçemiz olan Seydikemer için sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçi kurumsal kapasite oluşturacak, bölgede istihdam artacak, kaliteli ve sağlıklı hayvansal üretim sağlanacaktır.

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması” projesi 11. Ulusal kalkınma planı ve TR 32 düzey bölge kalkınma planlarının öncelikleri doğrultusunda bölgenin ve ilçenin tarım ve hayvancılık yönünden kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.