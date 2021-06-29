İmzalar kaliteli ve marka zeytinyağı için atıldı

S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında imzalar zeytin ve zeytinyağı için atıldı.

Muğla'da tarımsal üretime, kooperatiflerle işbirliğine önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile zeytinyağında iş birliği için bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Nadi Güler Muğla'da kaliteli ve marka zeytinyağı üretimi, üreticinin desteklenmesi konusunda işbirliği için imzaları attı.

23 üyesi bulunan S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi zeytin ve zeytinyağı işi ile ilgilenen çok değerli isimleri bünyesinde barındırıyor. 2019 yılında kurulan kooperatif Türk Gıda kodeksi zeytinyağı ve prina yağı tebliğine uygun erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üreterek Milas dışında Bodrum Didim, Söke bölgelerine de altyapı sağlayacak. Kooperatif Sertifikalı organik memecik zeytinyağı üretimine devam etmekte olup 2021 yılında 14.Ulusal Naturel Sızma zeytinyağı kalite ödüllerinde Altın Madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi'ndeki 6269 metrekare alan zeytin ve zeytinyağı üretimi için kullanılacak. Ayrıca protokol kapsamında kooperatif desteklenecek, kooperatif taşınmaz üzerine bina inşa edecek ve zeytinyağı sıkım tesisi kuracak. Ürünlerin üretiminden, şişelenip pazarlamasına kadar Büyükşehir Belediyesi kooperatife teknik destek sağlayacak.

Nadi Güler; “Büyükşehir'in desteği çok değerli”

S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında imzalanan törende konuşan kooperatif başkanı Nadi Güler Muğla bölgesinde zeytinyağı konusunda çığır açabilecek, önemli bir birlikteliğin imzalarını attıklarını, yakında sahada somut örneklerini alacaklarını söyledi ve Büyükşehir'in desteği için Başkan Gürün'e teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Kooperatiflerle işbirliği ve güç birliğine devam ediyor, Muğla'mızı tarımda marka yapmak için uğraşıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımsal değeri çok yüksek olan Muğla'nın en önemli zenginliklerinden zeytin ve zeytinyağı için alanlarında uzman, tecrübeli isimlerin kurduğu kooperatif ile işbirliği imzalarını attıklarını söyledi ve bu işbirliği sayesinde zeytin üreticilerinin ve Muğla'nın kazanacağını belirtti.

Başkan Gürün konuşmasında, “Muğla'mızın zeytincilikte marka ilçesi, memecik zeytinin ana yurdu Milas'ımızda alanlarında tecrübeli ve birikimli çok değerli isimlerin kurduğu kooperatifimiz ile işbirliği için imzaları attık. Tüm kooperatif üyelerini kutluyorum. Her yıl yaptıkları çok önemli işlerle zeytin üreticilerimize örnek teşkil ediyorlar. Kaliteli, nitelikli zeytin ve zeytinyağı üretimini teşvik ederek Muğla ekonomimize büyük katkı sağlayacaklar. Büyükşehir olarak kooperatiflerle işbirliği ve güç birliğine devam edeceğiz.” dedi.