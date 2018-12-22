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İnci Heykeli artık daha da parlak

Bakım için yerinden sökülen Marmaris’in simgelerinden biri olan İnci Heykeli bakım çalışmalardan sonra tekrar kent merkezindeki yerine konuldu.

Bakım için yerinden sökülen Marmaris'in simgelerinden biri olan İnci Heykeli bakım çalışmalardan sonra tekrar kent merkezindeki yerine konuldu.


Yeni bir görünüme kavuşan heykelin, belirginleştirilmesi için okyanuslar ve karalar özel olarak işlenerek, renklendirildi. Heykel geceleri de özel ışıklandırmayla aydınlatılacak.


Marmaris'te Ulusal Egemenlik Caddesi'nde yer alan Dünyanın incisi Marmaris'in tasvir edildiği İnci Heykeli bir süre önce bakım çalışmaları için yerinden sökülerek Marmaris Belediyesi Makina Araç Parkı'na götürülmüştü. Tadilat işlemleri tamamlanan heykel, duvar ressamı Gaye Türkel tarafından boyandı. Karikatürist Lütfi Küçük'ün çizimiyle "Dünyanın İncisi Marmaris'in" ifade edildiği heykele yeni bir görünüm kazandırıldı. Dünyanın belirginleştirilmesi için okyanuslar ve karalar özel olarak işlenerek, renklendirildi. Heykel geceleri de özel ışıklandırmayla aydınlatılacak.

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