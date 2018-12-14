Marmaris'te bulunan ‘İnci Heykeli' yenileniyor. Tadilat işlemleri tamamlanan heykel, duvar ressamı Gaye Türkel tarafından boyanıyor. Heykel boyandıktan sonra Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki yerine konulacak.

Marmaris'in simgelerinden biri olan İnci Heykeli bakıma alındı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nde yer alan heykel, geçtiğimiz günlerde bakım çalışması için kaidesinden çıkartıldı. Vinç yardımıyla yerinden sökülen heykel, tadilat için Marmaris Belediyesi Makina Araç Parkı'na götürülmüştü. Karikatürist Lütfi Küçük'ün çizimiyle "Dünyanın İncisi Marmaris'in" ifade edildiği heykeli yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Duvar ressamı Gaye Türkel tarafından boyanan heykele yeni bir görünüm kazandırılıyor. Gaye Türkel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başarılı bir tadilat işleminin olacağını kaydeden Türkel: “Marmaris Belediyesi çok duyarlı bir belediye, İnci Heykeli'ni tekrar ele aldılar. İnci heykelini indirdik. Heykele tadilat işlemi yapıldı. Bu çalışmalardan sonra, dünyanın dünya olduğunu belli edebilmemiz için okyanusları ve karaları işlemeye karar verdik. Çoğu insan uzaktan baktığında dünyayı inci sanıyordu. Artık dünyanın içindeki inciyi fark edecekler. Çok daha başarılı bir çalışma olacak.” dedi.