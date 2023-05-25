İnfaz Koruma Memuru ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde İnfaz Koruma Memuru, göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Milas İlçesi Burgaz Mahallesi Selobaşı Caddesi'nde bir apartmanda, Mumcular Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki İbrahim Sıcakyüz, göğsünden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Sıcakyüz'ün naaşı, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.