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ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 - Galatasaray: 82

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.



Salon: Beşkaza


Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Fırat Töz, Erdem İlter 4, Abu 21, Frazier 13, Caner Ercan, Barış Hersek, Polat Kaya 2, Cook 11, Atkins 15


Galatasaray: Hamilton 18, Hunter 4, Macon 11, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 9, Williams 11, Motum 11, Ragıp Berke Atar 9, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal 2


1. Periyot: 21-25 (Galatasaray lehine)


Devre: 41-52 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 64-67 (Galatasaray lehine)

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