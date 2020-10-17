ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 - Galatasaray: 82

ING Basketbol Süper Ligi’nin 4.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Fırat Töz, Erdem İlter 4, Abu 21, Frazier 13, Caner Ercan, Barış Hersek, Polat Kaya 2, Cook 11, Atkins 15
Galatasaray: Hamilton 18, Hunter 4, Macon 11, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 9, Williams 11, Motum 11, Ragıp Berke Atar 9, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal 2
1. Periyot: 21-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-52 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 64-67 (Galatasaray lehine)