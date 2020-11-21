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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 75 - Aliağa Petkimspor: 74

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Aliağa Petkimspor'u 75-74 mağlup etti.



Salon: Beşkaza


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Semih Vural


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 21, Fırat Özp, Erdem İlker 4, Abu 5, Hasan Emir Gökalp, Barış Hersek, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 20, Sercan Ergin, Atkins 17, Frazier 3


Aliağa Petkimspor: Ray 22, Tayfun Erülkü, Serkan Menteşe, Yiğitcan Turna, Ege Arar 4, Deniz Çelen, Hakan Yapar 7, Wimbush 6, Zack 10, Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan 6, Hummer 14


1. Periyot: 21-13 (Fethiye Belediyespor lehine)


Devre: 43-34 (Fethiye Belediyespor lehine)


3. Periyot: 57-53 (Fethiye Belediyespor lehine)

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