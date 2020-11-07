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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 - Anadolu Efes: 90

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Anadolu Efes'e 84-90 mağlup oldu.



Salon: Beşkaza Spor Salonu


Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 15, Hasan Emir Gökalp, Fırat Töz 2, Abu 11, Frazier 6, Caner Ercan, Barış Hersek 6, Polat Kaya 3, Cook 25, Atkins 16


Anadolu Efes: Singleton 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim 6, Erten Gazi, Moerman 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Micic 8, Anderson 1, Simon 42


1. Periyot: 20-24 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 46-46 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 73-68 (Fethiye Belediye lehine)

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