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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 76 - Tofaş 101

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Tofaş'a 76-101 mağlup oldu.


Salon: Beşkaza


Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 11, Johnson 18, Fırat Töz , Erdem İlter 2 , Abu 14, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Mustafa Baştürk 7, Cook 17, Sercan Ergin , Atkıns 5


Başantrenör: Alkım Ay


Tofaş: Purcell 10, Zubcıc 22 , Berkan Durmaz 20, Berk İbrahim Uğurlu 13 Chrıston 15, Batın Tuna 2, Alihan Demir 2, Bora Şatır 1, Sımmons 14, Mert Konuk 2, Phıllıp 4, Muhsin Yaşar 6


Başantrenör: Nenad Markovic


1. Periyot: 15 - 22 ( Tofaş lehine)


Devre: 32 - 42 ( Tofaş ketbol lehine)


3. Periyot: 55-75 ( Tofaşlehine)

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