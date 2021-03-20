ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 76 - Tofaş 101

ING Basketbol Süper Ligi’nin 25.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Tofaş'a 76-101 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 11, Johnson 18, Fırat Töz , Erdem İlter 2 , Abu 14, Hasan Emir Gökalp, Caner Ercan 2, Mustafa Baştürk 7, Cook 17, Sercan Ergin , Atkıns 5
Başantrenör: Alkım Ay
Tofaş: Purcell 10, Zubcıc 22 , Berkan Durmaz 20, Berk İbrahim Uğurlu 13 Chrıston 15, Batın Tuna 2, Alihan Demir 2, Bora Şatır 1, Sımmons 14, Mert Konuk 2, Phıllıp 4, Muhsin Yaşar 6
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 15 - 22 ( Tofaş lehine)
Devre: 32 - 42 ( Tofaş ketbol lehine)
3. Periyot: 55-75 ( Tofaşlehine)