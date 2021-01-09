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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78 - Pınar Karşıyaka: 86

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka’nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka'nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.



Salon: Beşkaza


Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon



Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz 1, Erdem İlter 4, Abu 25, Emir Gökalp 2, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk , Polat Kaya, Cook 15, Sercan Ergin, Atkins 12, Frazier 19


Başantrenör: Alkım Ay


Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 2, Morgan 22, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 4, Semih Erden 5, Onuralp Bitim , Kennedy 3, Taylor 15, Henry 5, M'Baye 18, Yunus Emre Sonsırma 12, Nusret Yıldırım


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 37-51 (Pınar Karşıyaka lehine)


3. Periyot: 69-59 (Pınar Karşıyaka lehine)

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